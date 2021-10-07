Водный «Невский маршрут» в Петербурге закрыли раньше срока на полторы недели

Планировалось закрыть маршрут, когда закончится навигация. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге завершил сезон водный «Невский маршрут». При этом новый вид транспорта появился в Северной столице буквально полтора месяца назад. Он связывал шесть причалов, расположенных на Неве. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщали, что судно будет ходить до конца навигации, но теперь проект пришлось закрыть раньше срока.

- «Невский маршрут» это наш экспериментальный проект. Мы запустили его в августе. По итогу работы мы будем смотреть, какие остановки убрать, а какие может быть добавить. В следующем году он снова появится, - рассказал в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Судно шло по центральным достопримечательностям Санкт-Петербурга, расположенным на Неве. Самыми популярными остановками стали Кунсткамера и Адмиралтейство. Больше всего пассажиров наблюдалось в выходные и пятничные дни.