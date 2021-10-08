Небоскреб «Лахта Центр» взял главный приз премии 100+ Awards

"Лахта Центр" выиграл в премии 100+ Awards. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Лахта Центр» завоевал гран-при известной российской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. В конкурентах петербургской высотки значилось более 150 объектов. Жюри впечатлил весь комплекс в Приморском районе, а не только сама башня. Участников премии оценивала сотня экспертов, в том числе международных. Напомним, «Лахта» является самым высоким зданием Европы.

- В числе конкурентов «Лахта Центра» были спортивный комплекс образовательного центра для одаренных детей «Сириус», мост через канал им. Москвы, штаб-квартира «Медной русской компании», общегородская площадь в ММДЦ «Москва-Сити», 3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту «Восточный» и многие другие, - пишет «Петербургский дневник».

К слову, премия хоть и российская, но проводят ее на базе международного строительного форума и выставки под названием TechnoBuild.