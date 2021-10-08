Жители Петербурга выбрали, какие городские парки благоустроить в первую очередь

Петербуржцы определились с местами для благоустройства в городе. Фото: Смольный

Жители Санкт-Петербурга определились с тем, какие территории в городе требуют благоустройства в первую очередь. Напомним, голосование запустили в начале сентября. С тех пор в Смольном получили более шести тысяч обращений от горожан. Жители Северной столицы в общей сложности просили взяться за приведение в порядок около 200 объектов. Те места, что набрали больше всего комментариев и стали победителями, их пять.

- В результате тщательного подсчета голосов победителями опроса стали территория у Шуваловского карьера и реки Каменки; территории, прилегающие к реке Охта; парк Строителей; парк на Смоленке и территория вдоль Митрофаньевского шоссе, - передает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

В Смольном добавляют, что при благоустройстве указанных территорий будут учитывать пожелания местных жителей. Сроки преображения мест пока не называются.