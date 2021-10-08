Пожар произошел в 10-комнатной коммуналке в Кировском районе Петербурга

Мусор горел на балконе 10-комнатной коммуналки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

10-комнатная коммунальная квартира горела в ночь 8 октября в Кировском районе Петербурга. ЧП произошло в доме на улице Генерала Симоняка, куда местные жители вызвали спасателей МЧС. По счастью, с возгоранием справились еще до прибытия пожарных.

- 8 октября в 03:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Генерала Симоняка, дом 10. В 10-комнатной коммунальной квартире, на балконе горел мусор на площади 1 квадратный метр, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Жильцы коммуналки сами потушили пламя и спасателям осталось лишь проверить, что огонь снова не разгорится. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины ЧП выясняются.