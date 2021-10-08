Мертвую девушку нашли в квартире в Шушарах, из которой выпал и убежал мужчина

Тело девушки нашли в квартире в Шушарах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Пушкинского района разбирается в страной истории, произошедшей вечером 7 октября в Шушарах. Все началось со звонка, в котором очевидцы сообщали о выпавшем с третьего этажа мужчине, который вскочил и убежал, а закончилось смертью девушки.

- Со слов очевидцев было установлено, что с балкона квартиры упал мужчина, который после падения с места происшествия скрылся У дверей квартиры полицейскими был обнаружен находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1994 года рождения, который пояснил, что проживает в этой квартире. Дома должна находиться жена, которая не открывает дверь и длительное время не выходит на связь, - сообщает источник «КП-Петербург».

Было решено вскрывать дверь, это сделали приехавшие на вызов спасатели МЧС. Внутри квартиры полицейские обнаружили тело 25-летней женщины. Признаков насильственной смерти на теле эксперты не нашли, точные причины гибели установят позднее. Материалы переданы в следственный комитет.