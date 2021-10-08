Фонтаны в Санкт-Петербурге ушли на «зимнюю спячку»

В Петербурге отключили все фонтаны из-за холодов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отключили фонтаны в черте города. Причина – холода. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе «Водоканала». Напомним, после бабьего лета в город придет настоящее осеннее похолодание с дождями. Однако реконструкция отдельных фонтанов все же продолжится, таких объектов сразу восемь. Одно из сооружений – «Скрипка-женщина», его уже привели в порядок, открытие намечено на 2022 год.

- Завершаются общестроительные работы по капремонту фонтана в поселке Шушары на Первомайской улице у дома № 1; по реконструкции фонтанов на площади перед Российской национальной библиотекой; на улице Щербакова, д 4/8; на Английском пр., д. 13; пр. Большевиков, д. 3, сооружение 1, лит А; в г. Колпино, пр. Ленина, дом 22, корп. 2, лит. А; на Приморском шоссе 559/1 в Зеленогорске, - отметили в пресс-службе «Водоканала».

Окончательное благоустройство на указанных восьми фонтанах завершат весной 2022 года. После этого они начнут свою новую жизнь, то есть их наконец-то включат.