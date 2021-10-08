Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге 8 октября

Еще 2,5 тысячи жителей Петербурга заболели коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежедневный рост числа заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 8 октября 2021 года за минувшие сутки было выявлено уже более 2,5 тысяч новых зараженных. Общее число инфицированных с начала пандемии приблизилось к 640 тысячам человек.

- На 8 октября в Петербурге выявлено еще 2501 зараженных, что на 3,4 процента больше, чем сутками ранее. Среди умерших от болезни еще 61 человек. Рост за сутки - 1,7 процент, - сообщили в оперативном штабе.

Также вырос показатель и выздоровевших. За минувшие сутки статистика пополнилась еще 2022 случаями.

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 639 153 случаев заражения коронавирусом, из них 593 040 выздоровели. Жертвами инфекции стали 22 321 жителей города.