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Здоровье8 октября 2021 12:08

Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге 8 октября

Общее число зараженных за время пандемии приближается к 640 тысячам
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Еще 2,5 тысячи жителей Петербурга заболели коронавирусом

Еще 2,5 тысячи жителей Петербурга заболели коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежедневный рост числа заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 8 октября 2021 года за минувшие сутки было выявлено уже более 2,5 тысяч новых зараженных. Общее число инфицированных с начала пандемии приблизилось к 640 тысячам человек.

- На 8 октября в Петербурге выявлено еще 2501 зараженных, что на 3,4 процента больше, чем сутками ранее. Среди умерших от болезни еще 61 человек. Рост за сутки - 1,7 процент, - сообщили в оперативном штабе.

Также вырос показатель и выздоровевших. За минувшие сутки статистика пополнилась еще 2022 случаями.

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 639 153 случаев заражения коронавирусом, из них 593 040 выздоровели. Жертвами инфекции стали 22 321 жителей города.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 8 октября 2021 года