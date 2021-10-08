Власти допустили ужесточение карантинных мер в Петербурге из-за роста заболеваемости

Ограничения могут ввести для людей старшего возраста в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга допустили возможность ужесточения карантинных мер в городе. По словам председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в первую очередь это может коснуться граждан старше 60 лет. Причины в росте заболеваемости и низком уровне привитых людей в возрасте.

- К сожалению, не исключено что потребуется вводить ограничительные меры, чтобы исключить контакты пожилых граждан, - заявил чиновник на пресс-конференции в ТАСС.

На данный момент из 1,3 миллиона пожилых петербуржцев от коронавируса вакцинировалось лишь 40% (около 526 тысяч человек).

Какие именно меры имелись ввиду, чиновник не уточнил. Однако ранее, в первые пики пандемии, людям старше 60 лет запрещали выходить на улицу кроме как в магазин или к врачу, а прогулки были ограничены 150 метрами у дома.