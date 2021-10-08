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Происшествия8 октября 2021 16:43

У пассажирки Пулково украли часы за миллион рублей

Вора задержали уже в Челябинске
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В петербургском аэропорту «Пулково» по горячим следам раскрыта кража брендовых часов стоимостью около миллиона рублей

В петербургском аэропорту «Пулково» по горячим следам раскрыта кража брендовых часов стоимостью около миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге у пассажирки украли часы стоимостью около одного миллиона рублей. Об этом 8 октября 2021 года рассказали в управлении на транспорте МВД. Правда, стражи правопорядка быстро смогли найти вора и задержать его.

- В дежурную часть транспортной полиции обратилась гражданка иностранного государства, следовавшая из Санкт-Петербурга в родную страну, с просьбой оказать содействие в розыске принадлежащих ей наручных часов. Дорогой аксессуар пропал у женщины, когда она находилась в пункте предполетного досмотра, - рассказали в МВД на транспорте.

Полицейские осмотрели пункт, а также проверили бюро находок, но часов нигде не было. Тогда они начали просматривать камеры и нашли вора. Им оказался 22-летний неработающий житель Челябинской области.

Оказалось, что часы он заметил также во время досмотра, положил к себе в чемодан и отправился в Челябинск. Уже по прилету его сразу же задержали и забрали часы, а также возбудили уголовное дело.