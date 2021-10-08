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Здоровье8 октября 2021 17:09

В Петербурге временный госпиталь для ковидных больных снова открылся в «Ленэкспо»

В седьмом павильоне развернуто 400 коек
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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7-ой павильон оснащён всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов.

7-ой павильон оснащён всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на базе «Ленэкспо» снова развернули временный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом сообщили в Комитете здравоохранения города 8 октября 2021 года. В настоящее время в седьмом павильоне развернули 400 коек для пациентов с легким и средним течением заболевания. В «Ленэкспо» попадают те, кто не может проходить лечение амбулаторно. Например, студенты или жители коммунальных квартир.

- 7-ой павильон оснащён всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов, полностью обеспечен лекарственными препаратами, врачи снабжены средствами индивидуальной защиты. В 7-ом павильоне оказывать помощь пациентам будут более 40 врачей, 60 медсестёр, более 30 сотрудников из числа младшего медицинского персонала, - рассказали в Смольном.

Впервые павильон «Ленэкспо2 переоборудовали под госпиталь в апреле 2020 года. За весь период работы он принял 5 753 пациента с коронавирусом.