В Петербурге временный госпиталь для ковидных больных снова открылся в «Ленэкспо»

7-ой павильон оснащён всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на базе «Ленэкспо» снова развернули временный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом сообщили в Комитете здравоохранения города 8 октября 2021 года. В настоящее время в седьмом павильоне развернули 400 коек для пациентов с легким и средним течением заболевания. В «Ленэкспо» попадают те, кто не может проходить лечение амбулаторно. Например, студенты или жители коммунальных квартир.

- 7-ой павильон оснащён всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов, полностью обеспечен лекарственными препаратами, врачи снабжены средствами индивидуальной защиты. В 7-ом павильоне оказывать помощь пациентам будут более 40 врачей, 60 медсестёр, более 30 сотрудников из числа младшего медицинского персонала, - рассказали в Смольном.

Впервые павильон «Ленэкспо2 переоборудовали под госпиталь в апреле 2020 года. За весь период работы он принял 5 753 пациента с коронавирусом.