Тальков-младший заявил, что будет ценой жизни защищать стрит-арт с изображением отца в Петербурге

Сын Талькова заявил, что будет добиваться согласования граффити с отцом в Петербурге Фото: Лилия КОЗЛОВА

Игорь Тальков-младший, сын известного музыканта, днем 8 октября 2021 года приехал на Литейный проспект в Санкт-Петербурге, чтобы защитить стрит-арт с изображением отца. Большой портер Талькова появился на трансформаторной будке в саду Дома Пашкова накануне вечером.

- Я не хочу войны, но если начну воевать, то я не умею проигрывать. Я буду защищать память отца. Ценой жизни своей буду защищать, - заявил о своем настрое Тальков-младший.

Как только сын музыканта узнал, что по правилам "Россети Ленэнерго" обязаны закрасить портрет, а также уже собираются это сделать, Тальков-младший сразу же прибыл на место и буквально спиной закрыл изображение отца. Он добавил, что готов защищать портрет даже физически.

Также Тальков-младший заявил, что собирается писать официальные заявления, чтобы стрит-арт был согласован и остался на стене.

Напомним, что открытие граффити состоялось в честь 30-летия со дня смерти Игоря Талькова. Так же его сын дал концерт.