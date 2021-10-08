Граффити с портретом Игоря Талькова в Петербурге покрыли антивандальным лаком

Граффити с портретом Игоря Талькова на Литейном решили покрыть антивандальным лаком Фото: Лилия КОЗЛОВА

Не долго спокойно существовало граффити с Игорем Тальковым на стене на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Днем 8 октября 2021 года стало известно, что его собираются закрасить, так как стрит-арт не был согласован. В связи с этим сын певца, Тальков-младший, решил защищать рисунок. Один из шагов - покрыть его антивандальным лаком.

- Сейчас лаком покроем и его уже не будет так просто закрасить, только если со штукатурной сбивать, - рассказал один из друзей Игоря Талькова-младшего.

Сам сын музыканта заявил, что готов делать все что угодно, лишь бы защитить память отца, а также его портрет на стене. Накануне состоялось открытие стрит-арта, где Тальков-младший устроил небольшой концерт, исполняя песни отца, а также другие известные рок-хиты.