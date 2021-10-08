Смольный не обсуждает введение карантинных мер в барах и ресторанах Петербурга из-за роста заболеваемости коронавирусом

Пока что новых ограничений для баров и ресторанов в Петербурге можно не ждать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный пока не обсуждает с представителями петербургской ресторанной сферы новые коронавирусные ограничения. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 8 октября, сообщил информированный источник.

- Рабочие встречи проводятся регулярно. Главная задача, помимо борьбы с распространением инфекции, сейчас - не допустить новых ограничений, - уточнил собеседник издания. - Со своей стороны представители индустрии общественного питания выполнили условия вакцинирования не менее 80% сотрудников. Исполнительная власть тоже делает все возможное для решения этих задач. Пока обсуждался (из всех прочих) московский опыт создания «чистых зон» в барах, кафе и ресторанах, куда допускаются посетители, прошедшие вакцинацию или имеющие QR-код. Но этот опыт только оценивался, предложений им воспользоваться не поступало.

Напомним: ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что власти не исключают введения в Северной столице новых коронавирусных ограничений.