Тальков-младший попросил петербуржцев поддержать сохранение стрит-арта в память отца

Тальков-младший просит петербуржцев встать на защиту граффити с отцом Фото: Лилия КОЗЛОВА

Сын известного музыканта Игоря Талькова, Игорь Тальков-младший обратился к жителям Санкт-Петербурга с просьбой поддержать его в борьбе за сохранение граффити в память отца. Стрит-арт с изображением Талькова появился на трансформаторной будке на Литейном проспекте в саду Дома Пашкова. Однако, так как размещение граффити не было согласовано заранее, компания "Россети" обязана его закрасить.

- Я призываю всех неравнодушных, всех, кто выступает за сохранение искусства, напишите официальное заявление, чтобы наши власти разрешили сохранить граффити с отцом, - отметил Тальков-младший.

Сын музыканта добавил, что надо добиваться того, чтобы хранить искусство, а не уничтожать.

Также Тальков-младший заявил, что сам тоже напишет заявление, чтобы стрит-арт не закрашивали.