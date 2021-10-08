Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 октября 2021 21:45

Первый в России хоспис для «молодых взрослых» откроют в Пушкине в 2022 году

В медучреждении будут помогать тяжелобольным пациентам в возрасте от 18 до 25 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Пушкинском районе Петербурга откроют хоспис для "молодых взрослых". Фото: vk.com/oleg_ergashev

В Пушкинском районе Петербурга откроют хоспис для "молодых взрослых". Фото: vk.com/oleg_ergashev

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев проверил подготовку к открытию хосписа для «молодых взрослых» в Пушкине. Напомним, это медучреждение станет первым подобным в России. В хосписе будут помогать тяжелобольным пациентам в возрасте от 18 до 25 лет. По словам Смольного, в первую очередь медучреждение создали для выпускников детского хосписа, кто еще не готов к взрослому стационару – все-таки их потребности пока отличаются от старших пациентов.

- В «Хосписе для молодых взрослых» создадут привычные для ребят условия – там будет не только медицинская помощь, но и социальная, психологическая и духовная поддержка. Они смогут продолжить учебу, заниматься творчеством и оставаться в обществе сверстников, - пишет вице-губернатор на своей рабочей странице во «Вконтакте».

В скором времени медучреждение возьмут на баланс городского комздрава. Власти продолжают думать над подбором персонала и тем, как правильно организовать работу с семьями пациентов.