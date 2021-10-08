Более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в 11 районах Ленобласти

Почти тысячу контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В поселениях 11 районов Ленобласти установят более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом пообещали в пресс-службе правительства 47 региона. 5 млн рублей на эти цели выделят из федерального бюджета, о чем распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. Контейнеры будут двух видов – для пластика и стекла. Пока что раздельный сбор отходов реализовали в 9 муниципальных районах, теперь этот список расширят.

- В конкурсном отборе участвуют поселения Волховского, Лужского, Кировского, Гатчинского, Выборгского, Тихвинского, Тосненского, Приозерского, Всеволожского, Ломоносовского муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборский городской округ, - рассказывают в администрации Ленобласти.

К слову, более чем за полгода жители 47 региона собрали и направили на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика.