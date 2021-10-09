Крепостную улицу в Выборге сделали навсегда пешеходной

Крепостная улица в Выборге теперь полностью пешеходная. Фото: администрация Выборга / vbglenobl.ru

Власти Выборга решили сделать полностью пешеходной Крепостную улицу, популярную среди гостей и жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации. Речь об участке между улицами Северный Вал и Новой Заставы. Пешеходной эта зона будет круглый год без исключений. Сейчас улицу постепенно освобождают от транспорта, для автомобилистов установили соответствующие ограждения и дорожные знаки.

- Режим ограничения движения автотранспорта изначально ввели в сентябре 2020 года. Тогда Крепостная улица стала пешеходной по выходным дням. По итогам мониторинга принято окончательное решение об организации движения по улице. Запрет на проезд транспортных средств будет действовать круглогодично.

Оценить красоты Крепостной улицы без постоянной оглядки на автомобили можно уже сейчас.