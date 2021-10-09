Полиция поймала угонщика BMW в Петербурге

В Москве задержан автовор, укравший «БМВ» в Красносельском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга нашла угонщика автомобиля BMW за 1,1 миллион рублей, который пропал еще в марте от дома 64/1 по Ленинскому проспекту. В ходе расследования кражи, правоохранители выяснили, что иномарку забрали с помощью эвакуатора. Подробности 9 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Оказалось, что водителя эвакуатора угонщик использовал "в темную". Тот не знал, что помогает красть чужой автомобиль. Также и в автосервисе вор обманул механика, убедив его, что потерял ключи от машины, чтобы тот перепрограммировал систему, - рассказали в полиции.

Личность угонщика была установлена. Им оказался 28-летний мужчина, который зарегистрирован в Петербурге, однако проживает в Тольятти. Задержали же его в Москве 7 октября, когда тот как раз собирался домой.

Сотрудникам полиции подозреваемый сообщил, что похищал автомобиль для себя. С его слов машина уже в Тольятти в частном доме, где он живет с женой.

В ближайшие дни сотрудники уголовного розыска планируют проверить эту информацию. Расследование уголовного дела продолжается.