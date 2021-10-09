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Авто9 октября 2021 10:47

Полиция назвала самые аварийные районы Петербурга

Одной из самых опасных дорог стало Выборгское шоссе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Названы самые аварийные районы Петербурга

Названы самые аварийные районы Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области назвали районы Северной столицы, где чаще всего происходят аварии. Так, в анти-топ вошли Выборгский район, Красносельский, Центральный и Невский. Об этом стало известно 8 октября 2021 года.

- В Выборгском районе чаще всего аварии происходили на Выборгском шоссе. Улица Передовиков стала самой аварийной в Красногвардейском районе. Номер один по количеству ДТП в Центральном районе стал Лиговский проспект, а в Невском районе - Дальневосточный проспект, - рассказали в полиции.

В целом же за 2021 год в Петербурге количество аварий стало меньше. За восемь месяцев года в городе зафиксировано 4780 ДТП, это на шесть процентов меньше, чем количество аварий за тот же период 2020 года.

В 246 случаях в ДТП были виноваты водители, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.