Пропавшую без вести школьницу из Петербурга нашли в квартире 30-летнего мужчины

В Петербурге нашли без вести пропавшую девочку в квартире взрослого мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция спустя 10 дней нашла пропавшую без вести школьницу. Об этом стало известно 9 октября 2021 года. Мать девочки обратилась в полицию еще 28 сентября. Тогда она рассказала, что накануне вечером ее 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

- В ходе проверки девочку обнаружили в одной из квартир дома 109/2 по Светлановскому проспекту. Она была в гостях у 30-летнего безработного мужчины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Однако, когда девочку вернули домой к маме, женщина сразу же пошла в полицию снова. Она заявила, что на протяжении всех дней, что дочь была в гостях у мужчины, тот вступал с девочкой в интимную связь.

Мужчину сразу же задержали, а также возбудили уголовное дело. Сейчас проводится проверка.