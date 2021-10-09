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Происшествия9 октября 2021 13:14

Находящуюся в федеральном розыске 14-летнюю девочку задержали в Петербурге за серию крупных краж

Подростка искали за кражу телефона в одном из переходов метро в Москве
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали 14-летнюю девочку, находящуюся в федеральном розыске за кражи

В Петербурге задержали 14-летнюю девочку, находящуюся в федеральном розыске за кражи

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала 14-летнюю девочку, находившуюся в федеральном розыске за кражу в Москве. Примечательно, что ее поймали по подозрению в двух кражах в Северной столице. Об этом 8 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Девочку искали за кражу в переходе метро Кузминки в Москве. 3 марта около 16:30 часов она вытащила из кармана куртки у девушки смартфон, стоимостью 60 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

С тех пор подростка объявили в розыск и поймали уже в Петербурге. Ее задержали 7 октября в половину восьмого вечера у дома 26 по Кантемировской улице после того, как она стащила из куртки 18-летней девушки смартфон за 110 тысяч рублей. Кроме того, она подозревается в том, что часом ранее у соседнего дома также украла телефон за 100 тысяч рублей у другой 23-летней прохожей.

Сейчас несовершеннолетняя находится в отделе полиции.