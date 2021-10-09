В Петербурге увеличили коечный фонд для больных коронавирусом

Коечный фонд для больных коронавирусом в Петербурге вырос до 8,3 тысяч мест Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге больницы развернули дополнительные мощности для борьбы с коронавирусом. В городе продолжается рост заболеваний, а также госпитализаций. Поэтому с 9 октября 2021 года коечный фонд для лечения инфицированных вырос до 8,3 тысяч мест. Об этом сообщили в Смольном.

- На сегодня в Петербурге больных коронавирусом принимают в 17 больницах, в общей сложности это 8326 коек, - говорится в справке о эпидемиологической ситуации в городе.

Разумеется, запас свободных мест в городе увеличился до 33,71 процентов. Правда за последние сутки было госпитализировано еще 513 пациентов. Также выписаны 416 человек. Всего в больницах с коронавирусом находятся более 6,1 тысяч человек.

В реанимациях в тяжелом состоянии находятся 561 пациент, на аппаратах ИВЛ еще 250 человек.

Добавим, что в Петербурге работают 174 прививочных пункта от коронавируса. На сегодня полностью вакцинированы более 1,7 миллионов горожан.