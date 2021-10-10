На «Парнасе» в Петербурге полиция задержала 32 нелегалов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Полиция Санкт-Петербурга устроила миграционный рейд на «Парнасе». 70 участковых обошли 2000 квартир в Выборгском районе города в поисках резинового жилья. Результат не заставил себя ждать, спустя несколько часов сотрудники МВД наткнулись на незаконных мигрантов.

- В результате рейда полицейские выявили одну квартиру, в которой проживали 12 иностранных граждан одной из стран ближнего зарубежья. В общей сложности в ходе проверки квартир и патрулирования улиц в полицию для проверки было доставлено 54 мигранта, большинство - выходцы из бывших советских республик. В одной квартире, которая сдавалась в поднаем нелегально, проживали трое нигерийцев. Они также были доставлены в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе полиции.

По итогам проверки 32 мигранта, которые находятся в стране незаконно, отправились в отделение полиции. Всех иностранцев привлекут к административной ответственности.