В Петербурге в воскресенье ожидается штормовой ветер до 15 метров в секунду

Ожидается сильный ветер в воскресенье 10 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Санкт-Петербурге в воскресение 10 октября 2021 года. По данным Северо-Западного Гидрометцентра в городе на Неве ожидается штормовой ветер южного и юго-западного направления с порывами 15 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными во время поездки. При возможности необходимо поставить машину в гараж, не парковать ее возле рекламных щитов и вдали от деревьев. Обязательно закройте окна и уберите хозяйственные вещи со двора.

При возникновении любой чрезвычайно ситуации необходимо сообщать по телефону спасения 01, с мобильного 101 и 112.