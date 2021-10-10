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Общество10 октября 2021 11:03

В Петербурге в воскресенье ожидается штормовой ветер до 15 метров в секунду

Жителей города предупреждают быть осторожными
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Ожидается сильный ветер в воскресенье 10 октября

Ожидается сильный ветер в воскресенье 10 октября

Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Санкт-Петербурге в воскресение 10 октября 2021 года. По данным Северо-Западного Гидрометцентра в городе на Неве ожидается штормовой ветер южного и юго-западного направления с порывами 15 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными во время поездки. При возможности необходимо поставить машину в гараж, не парковать ее возле рекламных щитов и вдали от деревьев. Обязательно закройте окна и уберите хозяйственные вещи со двора.

При возникновении любой чрезвычайно ситуации необходимо сообщать по телефону спасения 01, с мобильного 101 и 112.