Покрас Лампас станет ментором студентов Академии Штиглица

Покрас Лампас проведёт мастер-классы для молодых художников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Академии Штиглица 9 октября прошла пресс-конференция, приуроченная к старту проекта «Субкультурный ландшафт». Серия мастер-классов организована проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», Пушкинским музеем и Академией Штиглица.

«Субкультурный ландшафт» посвящен уличному искусству и паблик-арту. В ходе проекта студенты, которые победили на конкурсе портфолио, научатся на практике вписывать свои работы в облик города. Не только создавать арт-объекты, но и правильно выбирать локации, согласовывать размещение объектов с городской администрацией. Ментором и наставником студентов же станет современный художник Покрас Лампас. А творческой площадкой — весь Петербург.

Пресс-конференция прошла в здании Академии Штиглица. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, я рассчитываю на то, что наш проект отзовётся в городе не только в качестве новых арт объектов, которые здесь могут появиться, но и в качестве системы взаимодействия с городом, системы взаимодействия со студентами и новой актуальной формой коммуникации с жителями, — делится своими ожиданиями творец.

Организаторам не без труда удалось заручиться и поддержкой Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Тем не менее, чиновники заверили, что готовы пойти навстречу молодым творцам.

Студенты Академии Штиглица получат возможность разместить свои работы на улицах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы же понимаем прекрасно, что город Петербург, по крайней мере его центр, настолько консервативен, что не предполагает появления чего то совсем нового, — рассказывает председатель комитета, Сергей Макаров. —Но тем не менее, жизнь идёт вперёд. Даже во дворе здания КГИОП есть арт-стена которую когда-то давно расписали уличные художники. Да и в комитете работает очень много молодых людей, которые знают, что такое стрит-арт в контексте городской среды. Поэтому почему бы нам не подключиться к обсуждению этого вопроса.

Лучшие работы станут частью выставки в стенах Академии Штиглица, а затем украсят улицы Санкт-Петербурга.