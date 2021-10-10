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Общество10 октября 2021 11:56

Покрас Лампас станет ментором студентов Академии Штиглица

Художники научатся вписывать свои работы в городской ландшафт
Александр ГОЛИКОВ
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Покрас Лампас проведёт мастер-классы для молодых художников.

Покрас Лампас проведёт мастер-классы для молодых художников.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Академии Штиглица 9 октября прошла пресс-конференция, приуроченная к старту проекта «Субкультурный ландшафт». Серия мастер-классов организована проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», Пушкинским музеем и Академией Штиглица.

«Субкультурный ландшафт» посвящен уличному искусству и паблик-арту. В ходе проекта студенты, которые победили на конкурсе портфолио, научатся на практике вписывать свои работы в облик города. Не только создавать арт-объекты, но и правильно выбирать локации, согласовывать размещение объектов с городской администрацией. Ментором и наставником студентов же станет современный художник Покрас Лампас. А творческой площадкой — весь Петербург.

Пресс-конференция прошла в здании Академии Штиглица.

Пресс-конференция прошла в здании Академии Штиглица.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, я рассчитываю на то, что наш проект отзовётся в городе не только в качестве новых арт объектов, которые здесь могут появиться, но и в качестве системы взаимодействия с городом, системы взаимодействия со студентами и новой актуальной формой коммуникации с жителями, — делится своими ожиданиями творец.

Организаторам не без труда удалось заручиться и поддержкой Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Тем не менее, чиновники заверили, что готовы пойти навстречу молодым творцам.

Студенты Академии Штиглица получат возможность разместить свои работы на улицах Петербурга.

Студенты Академии Штиглица получат возможность разместить свои работы на улицах Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы же понимаем прекрасно, что город Петербург, по крайней мере его центр, настолько консервативен, что не предполагает появления чего то совсем нового, — рассказывает председатель комитета, Сергей Макаров. —Но тем не менее, жизнь идёт вперёд. Даже во дворе здания КГИОП есть арт-стена которую когда-то давно расписали уличные художники. Да и в комитете работает очень много молодых людей, которые знают, что такое стрит-арт в контексте городской среды. Поэтому почему бы нам не подключиться к обсуждению этого вопроса.

Лучшие работы станут частью выставки в стенах Академии Штиглица, а затем украсят улицы Санкт-Петербурга.

Ментором и наставником студентов же станет современный художник Покрас Лампас.

Ментором и наставником студентов же станет современный художник Покрас Лампас.

Фото: Артем КИЛЬКИН