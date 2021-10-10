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Здоровье10 октября 2021 13:08

В Петербурге побили рекорд по заболеваемости коронавирусом

К 10 октября 2021 года ковидом заразилось 2 822 человека
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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За последние сутки в Петербурге вакцинировались 4 484 человек.

За последние сутки в Петербурге вакцинировались 4 484 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снова Петербург поставил рекорд по заболеваемости ковидом 10 октября. По данным статистики, которую опубликовал Смольный, за сутки зафиксирована еще 2 822 заражения коронавирусом. Последний раз такие показатели были 10 октября.

Сейчас общее количество госпитализированных достигло 6 284 человек. Из них 568 находятся в реанимации, а 259 подключены к аппаратам ИВЛ. К тому же 30 037 на амбулаторном лечении.

За последние сутки в Петербурге вакцинировались 4 484 человек. В городе остается еще 852 тысячи доз.