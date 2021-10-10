В Петербурге дикий кабан врезался в двери гипермаркета и разбил их

Фото: vk.com/spb_today

Необычное ЧП случилось в одном из магазинов Петербурга. Дикий кабан влетел в двери супермаркета на улице Савушкина, недалеко от станции метро «Беговая». Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Шустрого кабана заметили утром в воскресенье. Сначала боров запугивал водителей на парковке и прохожих возле магазина. Животное носилось по улице. Видимо после этого кабан решил сменить дислокацию и побежал к зданию. Но автоматические двери не сработали и зверь на полном ходу влепилось в стекло, с треском разбив ее.

Затем кабан отряхнулся и побежал на парковку и снова скрылся с места происшествия.

К слову, диких кабанов часто замечают на «Беговой». Причиной может быть близость Юнтоловского заказника.