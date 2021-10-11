Полиция раскрыла похищение беременной жены бизнесмена из Гатчины

В Ленинградской области раскрыто похищение беременной женщины из Гатчины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области следственный комитет раскрыл похищение жены бизнесмена из Гатчины. 35-летняя женщина пропала 2 октября 2021 года. Было известно, что она уехала из частного дома в деревне Большие Колпаны на автомобиле BMW. Однако позже машину нашли брошенной, а на телефон предпринимателя и матери женщины начали поступать сообщения с требованием выкупа. Об этом в следственном комитете рассказали 11 октября.

- На телефон сожителя и матери потрепавшей с ее телефона поступили сообщения с требованием предоставить 10 млн рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве, - рассказали в комитете.

В ходе расследования, специалистом удалось установить подозреваемого, а также задержать его. Им оказался 50-летний мужчина, которого поймали на передаче "выкупа".

- Мать пропавшей пришла в указанное место, спустя некоторое время подъехал мужчина на велосипеде, схватил пакет с выкупом и уехал. Со всей осторожностью оперативниками было организовано скрытое наблюдение за курьером. В соседнем квартале он пересел в автомобиль «Волга» и стал пересчитывать полученные деньги, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что подозреваемый похитил жену бизнесмена из-за денежного долга и удерживал ее в квартире во Всеволожском районе.

СК возбудил уголовное дело о похищении человека. Расследование продолжается.