Лишь 14% жителей Петербурга с высшим образованием работают по специальности

44% петербуржцев с высшим образованием работают не по специальности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге только 14 процентов горожан с высшим образованием продолжают работать по специальности. Большинство все же выбирают себе другой путь после университетов. Об этом 11 октября 2021 года сообщает сервис hh.ru.

- Среди работников Северной столицы с высшим образованием 28 процентов работают не по специальности, еще 16 процентов трудятся по специальности смежной с той, что была в вузе, - сообщили аналитики сервиса.

Чаще всего в профессии, полученной в вузе, остаются юристы, медицинские работники, работники научной сферы и бухгалтеры.

Почти половина бывших выпускников вузов в сфере продаж сразу же меняют профессию. Чуть меньше процент среди административного персонала и банковских служащих. Как правило, горожане говорят, что выбирают другие профессии, так как в их специальности маленькие зарплаты, смутный карьерный рост и плохие условия труда.