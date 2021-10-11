Рост зарплат в Петербурге назвали угрозой для бизнеса

Бизнесмены назвали угрозой рост зарплат в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприниматели Санкт-Петербурга считают, что рост зарплат у горожан является угрозой для бизнеса. Так, в 2021 году оклады петербуржцев в среднем выросли на 9,5 процентов до 73 тысяч рублей. При такой тенденции, в 2024 году зарплаты горожан должны достигнуть отметки в 91,8 тысяч рублей.

- Бесконтрольное повышение доходов благоприятно для соискателей, но рискованно для работодателей, - отмечают эксперты "РБК Санкт-Петербург".

Отмечается, что в некоторых сферах заработные платы сравнялись в Петербурге и других субъектах страны на фоне пандемии, когда многие ушли работать удаленно.

При этом, рост окладов напрямую влияет на стоимость продукции и услуг. Так, меню в сфере общепита может вырости на 30 процентов, что сильно ударит по кошельку потребителей.