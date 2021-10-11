Трое мальчиков прижгли сигаретой руку четверокласснику в Петербурге и похитили у него телефон

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, потушивших сигарету об руку ребенка и похитивших его телефон в Красносельском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает 12-летних мальчишек, которые ограбили 10-летнего ребенка. Вечером 10 октября 2021 года в полицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал о нападении на ребенка у дома 22/4 по улице Пограничника Гарьковаго.

- Так, около 16:30 часов трое неизвестных прижгли 10-летнему мальчику правую руку сигаретой, после чего забрали у него мобильный телефон и скрылись, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что, по описанию, грабителям было всего по 12 лет. Правда, оба мальчика оказались высокие - 170-175 сантиметров ростом. У одного из них были светлые волосы и темно-зеленая одежда. Второй был одет в темную одежду.

На данный момент ориентировка разослана по отделениям полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.