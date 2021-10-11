Станция метро «Площадь Ленина» изменит график работы из-за ремонта эскалатора

Станция "Площадь Ленина" меняет режим работы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 18 октября станция метро «Площадь Ленина «меняет график работы. В вестибюле 1, находящимся в здании Финляндского вокзала, начинается капитальный ремонт эскалатора. Из-за этого вход для пассажиров будут ограничивать и даже полностью закрывать.

- С 18 октября по 31 декабря 2021 года по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль закрыт, с 17:00 до 18:50 вход в вестибюль ограничен. 13 и 14 ноября вестибюль будет закрыт для входа пассажиров, возможен только выход, - сообщает пресс-служба метрополитена.

При этом в подземке оговариваются, что время и даты могут изменяться в зависимости от загруженности станции и потребностей ремонтников.

Пассажирам советуют пользоваться вторым выходом, расположенным на улице Академика Лебедева.