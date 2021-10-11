Петербуржцам предложили посадить дерево в 32 садах, парках и скверах города

Принять участие в акции и лично посадить дерево петербуржцы могут в 32 садах, парках и скверах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Санкт-Петербурга вновь предложили принять участие в облагораживании города и посадить дерево. Комитет по благоустройству определил 32 территории в садах, парках, скверах и на бульварах, где ждут горожан на осеннюю компанию по посадкам. На 11 октября 2021 года уже 152 человека и 16 организаций записались, чтобы внести свою лепту в озеленение Северной столицы.

- Петербург – наш общий дом. Каждому по силам посадить небольшое дерево или кустарник. Хорошо, что помимо горожан к этой акции подключаются предприятия города. Мы вместе сделаем наш город зелёным и благоустроенным, - сказал губернатор Александр Беглов.

Чтобы посадить дерево, желающим надо только записаться и прийти. А весь необходимый инвентарь, сам саженец, а также помощь профессиональных садовников, предоставит комитет по благоустройству. Для этого надо позвонить на горячую линию по телефону 576-35-53.

Всего этой осенью планируется посадить более 580 деревьев и около 1000 кустарников.