На игрока «Зенита» Сердара Азмуна подали в суд ради определения отцовства

Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Казани подает в суд на игрока петербургского «Зенита» Сердара Азмуна который, по ее словам, является отцом ее маленькой дочки. Сам нападающий от отцовства открещивается но, по данным адвоката женщины, регулярно платит небольшие деньги на содержание девочки.

- Они познакомились в 2018 году, когда Азмун выступал за казанский «Рубин». Встречи не прекратились и после переезда нападающего в Петербург. В мае 2021 года, после рождения ребенка, Сердар отказался от добровольного признания отцовства и оплаты алиментов в полном объеме. Сейчас он перечисляет на ребенка каждый месяц по 12 тысяч рублей, - рассказал «Петербургскому дневнику» адвокат матери девочки.

Эта сумма оказалась недостаточной и женщина захотела получать 25% от доходов игрока. Но сначала суд должен установить факт отцовства Азмуна. Это, по словам юриста, надо сделать, пока нападающий еще не перешел из «Зенита» в иностранный клуб, иначе все станет намного сложнее.

Отметим, что заработок Азмуна в «Зените» может превышать 2,5 миллиона евро в год.