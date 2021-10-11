Почти 100 классов не вышли в школы в Петербурге из-за болезней 11 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за подъема заболеваний, как коронавирусом, так и другими различными ОРВИ, в Санкт-Петербурге почти 100 классов не вышли в школы в понедельник, 11 октября 2021 года. Дети остались на дистанционном обучении, пока эпидситуация в их классах не наладится. Об этом рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

- По данным на 11 октября в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 96 классов в 49 школах. Это всего полпроцента от общего количества классов во всем городе, - пояснили в комитете.

Кроме того, есть ученики, которые не посещают школу по решению родителей и проходят всю программу также дистанционно. Сейчас на таком смешанном формате обучения находятся более 2 тысяч детей - это 0,38 процента от общего количества обучающихся.

Также из-за болезней в городе закрыты 19 групп в 16 детских садах.