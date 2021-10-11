Музей Анны Ахматовой обратились в полицию в поисках пропавшего кота

Фото: vk.com/akhmatova.museum

В Петербурге музей Анны Ахматовой подключили полицию к поиску пропавшего кота Оси. Рыжий питомец уже 13 лет живет в стенах учреждения и 8 октября неизвестная девушка забрала его с собой. Это был поздний вечер и кот лежал во дворе у входа в музей. Ситуация попала на видео и теперь сотрудники пытаются найти незнакомку, чтобы вернуть животное в его дом.

- Мы уже обратились в полицию, чтобы они помогли отследить девушку, которая унесла Осю. Нам пообещали дать доступ к другим камерам. Возможно это поможет, рассказала Анастасия, сотрудница музей Анны Ахматовой.

Кроме того, музей пошел на крайние меры и объявил награду за информацию о котике. Тому, что знает о местонахождении, учреждение подарит бесплатный пожизненный вход.