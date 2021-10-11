Комздрав объяснил длинные очереди у главной детской больницы в Петербурге

У главной детской больницы Петербурга заметили очереди из "скорых". Фото: vk.com/filatovhospital

«КП-Петербург» обратилась в городской комитет по здравоохранению с просьбой объяснить причину появления длинных очередей из «скорых» возле Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова. В комздраве заверили, что в медучреждении нет проблем с местами, а в понедельник там обычно всегда традиционно высокая ротация.

- В больнице Филатова есть боксовая система, пациентов с родителями оперативно забирают в боксы. По понедельникам традиционно пик госпитализаций после выходных. В медучреждение везут не только детей с коронавирусом, но и со всеми ОРВИ, с хирургической патологией в сочетании с инфекцией. Зачастую ребенок не нуждается в госпитализации, но родители вызывают «скорую» и едут в больницу, чтобы перестраховаться, - рассказали «КП-Петербург» в комздраве.

В комитете добавили, что в понедельник, 11 октября, из главной детской больницы выписали около 65 человек. Всего же в городе свободно примерно 15% инфекционных коек в стационарах для несовершеннолетних.