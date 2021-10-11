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Спорт11 октября 2021 23:48

Французский волейболист «Зенита» получил за Олимпиаду в Токио 60 тысяч евро

Такую сумму ему выплатили во Франции за победное «золото»
Агния ПЕРОВА
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Женя Гребенников в студии Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM).

Женя Гребенников в студии Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM).

Фото: Юлия СТАЛИНА

Французский волейболист и с недавних времен игрок волейбольного клуба «Зенит» Женя Гребенников получил за Олимпиаду в Токио 60 тысяч евро. Спортсмен выступал за сборную Франции, которая заняла на Олимпиаде-2020 в Токио первое место, обыграв команду из России. В эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) он поделился суммой своих призовых.

- 60 тысяч евро заплатили каждому игроку после Олимпиады. В России чуть больше давали, ведь плюс машина. Видел ее, красивая очень. Нам машины не дарили, - смеется Гребенников.

Несмотря на это, волейболист не жалеет, что выступал за Францию. Тем более, что играть за российскую команду ему никто не предлагал.