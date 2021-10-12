Игрок ВК «Зенит» Гребенников раскрыл зарплату российских и французских волейболистов

Лучший либеро Олимпиады в Токио Женя Гребенников рассказал о доходах российских и французских волейболистов. Фото: Юлия СТАЛИНА

Игрок волейбольного клуба «Зенит» Женя Гребенников раскрыл зарплату российских волейболистов. В эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» спортсмен предположил, какие деньги реально зарабатывать в стране в его спорте.

- В России, думаю, волейболист может зарабатывать в месяц 60 тысяч евро. Не утверждаю, но думаю, что да. Но это должен быть очень сильный игрок, с опытом. Может ли столько зарабатывать победитель Олимпийских Игр в Токио-2020? Нет, - высказал свое мнение Женя Гребенников.

По его словам, в сборной Франции по волейболу одному из лучших игроков платили до миллиона евро в год. А вот свои доходы игрок «Зенита» решил не раскрывать.

На вопрос, хотел ли он получать такие же деньги, как и футболисты, которые славятся высокими заработками, Гребенников уверенно ответил: «нет».

- Они получают много денег, но они не могут просто выйти на улицу и выпить кофе с друзьями. Конечно, они ходят в кафе, но в другие и все вместе. Вот так вот увидеть Месси с женой и с собакой, гуляющими по Парижу, невозможно. Для меня это не жизнь, но им, наверное, нравится. Мне лучше быть анонимом, - признался он.