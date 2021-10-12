На Рождественской ярмарке в Петербурге появится паровозик

Детский паровозик появится на Рождественской ярмарке в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

На дворе еще октябрь, а город уже готовится к новогодним праздникам. Так, стало известно, что на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге будут аттракционы для детей, в частности, паровозик на колесах. Заказ на его доставку 11 октября 2021 года появился на портале госзаказов.

- Требуется доставка, эксплуатация и вывоз паровозика на колесах, который будет использоваться при проведении Рождественской ярмарке, - говорится в заказе.

Заказчиком выступает петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр контроля качества товаров, работ и услуг". За паровозик ведомство готово заплатить полмиллиона рублей.

Сама ярмарка будут проходить традиционно на Манежной площади, Малой Садовой улице и Кленовой улице. Известно, что даты проведения Рождественской ярмарки намечены с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.