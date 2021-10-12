Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем кадрового работника

Беглов поздравил петербуржцев с Днем кадрового работника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 12 октября 2021 года поздравил с Днем кадрового работника всех горожан, работающих в этой сфере. Он отметил, что в Северной столице десятки тысяч, как государственных, так и частных компаний, где трудятся кадровики, который заинтересовывают и объединяют людей.

- В том числе, их усилиями в нашем городе растет рынок труда – у нас самый низкий уровень безработицы в России. Инвесторы создают новые предприятия. Открываются школы, детские сады и медицинские учреждения. Ответственность за формирование коллективов лежит на кадровых подразделениях, - отметил Беглов.

Градоначальник отметил, что задача кадровиков - помочь специалистам оставаться востребованными в работе, помогать им в обучении новому, а также расширять компетенции и умения.

- Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений! - добавил губернатор.