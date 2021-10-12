Математики СПБГУ предсказали рекордный рост заболеваемости кононавирусом в ноябре

Математики СПбГУ дали новый прогноз по заболеваемости COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета сделали расчеты и сделали неутешительный прогноз. По данным математиков, уже к середине ноября 2021 года произойдет рекордный рост заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что каждый день в России будут заболевать до 26,5 тысяч человек, в худшем случае - до 35 тысяч жителей страны.

- Если рост продолжится и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активных больных в первую неделю ноября может составить 1 млн человек, - пишут "Известия".

В случае, если ежедневный прирост заражений останется на том же уровне, что сейчас, и не будет стремительно расти, то ежедневный прирост к 10 ноября может подняться до 33 тысяч заболевших в сутки по всей стране.