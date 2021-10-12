Парень задушил ногами петербургского бизнесмена в Ленобласти

Молодой парень задушил друга-бизнесмена в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области парень задушил своего друга ногами. В десятом часу вечера 11 октября 2021 года через телефон экстренной службы в полицию поступило сообщение от 22-летнего жителя поселка Приозерное. Он заявил, что только что задушил человека в одном из домов по Центральной улице в поселке. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Прибыв на место полицейские обнаружили труп 32-летнего петербуржца, проживавшего в Лисьем Носу, - рассказал источник.

Известно, что задушенный был бизнесменом. На севере города у него имеется автомастерская.

Полиция установила, что убитый и 22-летний парень находились в гостях у третьего 24-летнего парня. Они выпивали. В какой-то момент между ними завязался конфликт, который закончился убийством. Молодой человек рассказал, что задушил мужчину ногами.

Подозреваемого задержали, а также возбудили уголовное дело. Также из квартиры были изъяты пластиковая бутылка и спичечный коробок с семенами зеленого цвета.