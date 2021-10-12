«Метрострой Северной столицы» приступил к подготовительным работам на объектах подземки Петербурге

Новый "Метрострой" вышел на объекты старого. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной столицы» (МССС), получивший статус основной компании, которая займется развитием подземки в городе, 12 октября приступил к подготовительным работам на объектах подземки. Прокладка тоннелей начнется после того, как компания заключит договор с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

- Сейчас мы приступили к подготовительным работам на арендованных участках. Строительство станций и тоннелей, скорее всего, начнется после 18 октября, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МССС.

Отметим, что пока «Метрострой Северной столице» планирует достраивать участки Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линий. Первыми введут «Казаковскую», «Путиловскую» и «Горный Институт». Их открытие запланировано на 2024 год.

При достаточном финансировании из федерального бюджета к 2032 году в Петербурге появится 12 новых станций подземки и одна в Ленинградской области. По дополнительному вестибюлю получат «Василеостровская» и «Балтийская».