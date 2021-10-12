Ветерану Зинаиде Корневой хотят устроить тихую гражданскую панихиду

Дата прощания с Зинаидой Корневой пока неизвестна. Ей хотят устроить небольшую церемонию. Фото: Кадр видео

Родственники «бабы Зины» - ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корнеевой, хотят устроить тихую и скромную церемонию прощания, без излишней шумихи. Они рассказали «КП-Петербург», что пока не определились и с датой похорон.

- Бабушка умерла сегодня утром в своей постели, - сообщила «Комсомолке» правнучка Зинаиды Антоновны Дарина. Мы хотим устроить небольшую гражданскую панихиду, но пока думаем, как это сделать. Дата похорон еще не назначена.

Напомним, что Зинаида Корнева умерла утром 12 октября в возрасте 99 лет. Свой последний день рождения она отметила лишь недавно, 27 сентября. Ветеран Сталинградской битвы, дошедшая в войну до Берлина, она стала известна весной 2020 года, когда стала собирать деньги для врачей. пострадавших от коронавируса.

Всего «бабе Зине» удалось собрать более четырех миллионов рублей. За свою деятельность Зинаида Корнева была награждена почетным знаком «За благодеяние».