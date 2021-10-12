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Общество12 октября 2021 17:42

В музее Анны Ахматовой рассказали, как нашли пропавшего кота

Ося потерялся 8 октября и все это время сотрудники не могли его найти
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: vk.com/akhmatova.museum

Фото: vk.com/akhmatova.museum

Потерявшийся кот из музея Анны Ахматовой вернулся домой. Осю вернула та девушка, которая и забрала рыжего с крыльца учреждения. По словам сотрудников, она сама объявилась, прочитав новости в интернете.

- Девушка объяснила, что увидела бездомного рыжего кота в подворотне. Думала, что он бродячий. Хотела помочь и приютить. Потом видев наши объявления о пропажи Оси в интернете и фотографии, решила сдаться. Мы приехали по названному адресу и забрали его, - рассказала "Комсомолке" Анастасия Озерская, пресс-секретарь музея.

Сейчас Ося уже в музее. Его накормили и показали ветеринару.

Сотрудники музея переживали за здоровье кота. Ося живет в учреждении 13 лет, последние годы у него были проблемы с сердцем. Каждый день питомец принимал таблетки. Если прекратить это делать, могли возникнуть необратимые последствия.

Напомним, музейного кота похитили с крыльца 8 октября. Сотрудники обратились в полицию.