Жители дома с улицы Фрунзе в Петербурге пожаловались на отсутствие газа в квартирах

Жители дома №6 с улицы Фрунзе жалуются на отсутствие газа в квартирах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители дома №6 с улицы Фрунзе в Петербурге начали жаловаться на отсутствие газа. Горожане сетуют, что водонагреватели остались без работы, а все соседи – без возможности нормально поесть и помыться. В пресс-службе «ПетербургГаза» объяснили «Комсомолке», в чем причина временных неудобств, коснувшихся жильцов из 134 квартир.

- 9 октября указанный жилой дом пришлось отключить от газоснабжения, чтобы провести работы по испытанию участка газопровода низкого давления от газоснабжения. В этот же день специалисты приступили к восстановлению газоснабжения, - рассказали в «ПетербургГазе».

По данным на 21:00 12 октября, газ вернулся в 74 квартиры. В «ПетербургГазе» сетуют, что их сотрудники попросту не попали к остальным жильцам. В газораспределительной организации просят обеспечить доступ в квартиры, в том числе с помощью заявки на подключение по телефону 104.