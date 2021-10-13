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Происшествия13 октября 2021 1:20

Пропавшую многодетную мать разыскивают четвертые сутки в Кудрово

Мать говорит, что у нее были многочисленные ссоры с сожителем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мать троих детей пропала в Кудрово, ее ищут с 9 октября. Фото: "ЛизаАлерт"

Мать троих детей пропала в Кудрово, ее ищут с 9 октября. Фото: "ЛизаАлерт"

В Кудрово разыскивают многодетную мать Анастасию Пикалову, внезапно пропавшую вечером 9 октября. В полицию заявила мать 23-летней девушки. К поискам подключились и волонтеры «ЛизаАлерт», составившие ориентировку на Анастасию. По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, соседи давно не видели девушку. Живет она в доме №5 на Ленинградской улице.

- Последний раз мать общалась с дочерью по телефону как раз 9 октября, в 22:00. По словам родителя, Анастасия не раз ссорилась со своим сожителем. Мать очень переживает за жизнь дочери. Говорит, что она страдает воспалением почек и сосудистыми заболеваниями головного мозга, - рассказал источник «Комсомолки».

Приметы пропавшей девушки можно узнать на ориентировке ниже. Если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии, просьба срочно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ориентировка на девушку. Фото: "ЛизаАлерт"

Ориентировка на девушку. Фото: "ЛизаАлерт"