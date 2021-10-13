Десятилетняя девочка попала в больницу после катания на картинге в Петербурге

Девочка серьезно пострадала на картинге в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге десятилетняя девочка оказалась в больнице после того, как покаталась на картинге. ЧП произошло вечером 11 октября 2021 года в ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры. Школьница не справилась с управлением и ударилась о защитные блоки.

- Вечером того же дня девочку госпитализировали в детскую больницу. От удара он получила ушиб брюшной стенки, разрыв левой доли печени, а также разрыв поджелудочной железы. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент девочка находится в больнице под наблюдением врачей.

Сразу же после этого следственный комитет провел проверку на картинге, а также возбудил уголовное дело по статье о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.