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Происшествия13 октября 2021 9:25

Десятилетняя девочка попала в больницу после катания на картинге в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за травмирования ребенка
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Девочка серьезно пострадала на картинге в Петербурге

Девочка серьезно пострадала на картинге в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге десятилетняя девочка оказалась в больнице после того, как покаталась на картинге. ЧП произошло вечером 11 октября 2021 года в ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры. Школьница не справилась с управлением и ударилась о защитные блоки.

- Вечером того же дня девочку госпитализировали в детскую больницу. От удара он получила ушиб брюшной стенки, разрыв левой доли печени, а также разрыв поджелудочной железы. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент девочка находится в больнице под наблюдением врачей.

Сразу же после этого следственный комитет провел проверку на картинге, а также возбудил уголовное дело по статье о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.