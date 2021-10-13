Максима Мейксина утвердили в качестве вице-губернатора Петербурга на заседании ЗакСа

Максима Мейксина утвердили вице-губернатором Петербурга. фото: gov.spb.ru

Кандидатуру Максима Мейксина, бывшего главы Центтрального района, утвердили в качестве нового вице-губернатора Санкт-Петербурга. Голосование прошло на сегодняшнем заседании Заксобрания в Мариинском дворце.

- «За» - 42 депутата, «против» - 2. Утверждено, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Против назначения Мейксина выступили оппозиционные депутаты. Борис Вишневский сказал, что Мейксин хороший хозяйственник, но его политическая работа его не устраивает. Припомнил ему нарушения на выборах в Центральном районе и обвинил его в создании препятствий работы.

А вот Михаил Амосов, заявил, что несмотря на то, что он оппозицонер, к Мейксину претензиций нет. И попросил нового вице-губернатора решить вопрос с муниципалитетами, в которых избранные главы не могут приступить к работе.

Бывший глава Центрального района в качестве вице-губернатора заменит Александра Бельского, который стал спикером Законодательного собрания.

Мейксин будет курировать комитеты по межнациональной политике, молодежной политике, по печати и взаимодействии со СМИ, а также Комитет по внешним связям и отдел по связям с религиозными организациями.

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